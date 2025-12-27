Durante le festività natalizie 2025, quando le case si riempiono di luci e i telefoni squillano per gli auguri, c’è chi ha scelto di usare proprio quel clima di fiducia per colpire le persone più fragili. E c’è chi, dall’altra parte, ha lavorato per ricostruire ogni passaggio, fino a dare un nome. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Quei gioielli consegnati con il cuore in gola: arrestata la donna che truffava anziani tra Cernobbio e Colonno

