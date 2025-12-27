Quattro pordenonesi premiati con la Stella di Natale

27 dic 2025

Si è tenuta nel duomo di San Marco la cerimonia del Premio Stella di Natale 2025. Un appuntamento, andato in scena nel giorno di Santo Stefano, che viene organizzato e promosso da 58 anni dall'associazione Propordenone per celebrare le persone e le realtà impegnate nel volontariato, nella. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

