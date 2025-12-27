Quasi 700 controlli durante il Natale | tre arresti e 12 espulsioni

Sono stati quasi 700 i cittadini controllati e oltre 180 i veicoli verificati durante i controlli intensificati delle Forze dell'Ordine a Brescia e provincia in occasione delle festività natalizie. Un'operazione estesa a tutto il territorio, che ha visto il coinvolgimento di Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

