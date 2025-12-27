Quasi 700 controlli durante il Natale | tre arresti e 12 espulsioni
Sono stati quasi 700 i cittadini controllati e oltre 180 i veicoli verificati durante i controlli intensificati delle Forze dell'Ordine a Brescia e provincia in occasione delle festività natalizie. Un'operazione estesa a tutto il territorio, che ha visto il coinvolgimento di Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Quasi 700 controlli durante il Natale: tre arresti e 12 espulsioni
Leggi anche: Sesto, tre arresti durante i controlli dei Carabinieri: sventato un furto d’auto e sequestrati 74 grammi di hashish
Quasi 700 controlli durante il Natale: tre arresti e 12 espulsioni; Spacciatore arrestato durante un controllo stradale: i clienti chiamavano anche durante la perquisizione; Stato d’agitazione in Rsa: Posto rimedio agli errori nei cedolini pagamenti; Catania, controlli antidroga: arrestato 26enne in bicicletta elettrica.
Quasi 700 controlli durante il Natale: tre arresti e 12 espulsioni - Sono stati quasi 700 i cittadini controllati e oltre 180 i veicoli verificati durante i controlli intensificati delle Forze dell'Ordine a Brescia e provincia in occasione delle festività natalizie. bresciatoday.it
Più di 8mila controlli e 760mila euro di sanzioni in Puglia dalla guardia costiera - 800 i controlli eseguiti dal personale della Capitaneria di porto in Puglia nel corso di tutto l'anno. msn.com
Botulino, sequestrati dai Nas quasi 700 chili di conserve e succhi di frutta a rischio: ecco quali e dove - L'ispezione è avvenuta durante una serie di recenti controlli nell'ambito della campagna di prevenzione e sicurezza alimentare 'Estate Tranquilla 2025', disposta dal Comando carabinieri per la Tutela ... ilmessaggero.it
Corte dei Conti, blitz di Salvini in Senato: via libera alla stretta sui controlli Un passaggio rapido, quasi simbolico, ma politicamente rilevante. Matteo Salvini si è presentato a sorpresa a Palazzo Madama per partecipare al voto sulla riforma della Corte dei Conti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.