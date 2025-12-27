Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 27 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1029 €kWh (pari a 102,89 €MWh), mostrando una tendenza in leggero calo rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Pertanto, il prezzo effettivo in bolletta risulta superiore rispetto al solo valore del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

