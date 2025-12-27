Quando partono le azzurre nello slalom di Semmering 2025 | orari esatti n di pettorale tv
Sette italiane parteciperanno allo slalom di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Austria si disputerà l’ultima gara di questo anno solare, imperdibile appuntamento tra i pali stretti per salutare il 2025 e darsi appuntamento a gennaio, per riprendere la cavalcata che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La favorita della vigilia sarà la statunitense Mikaela Shiffrin, che punterà a proseguire la propria serie di vittorie tra i rapid gates. Riflettori puntati su Lara Della Mea, desiderosi di esprimersi ai massimi livelli dopo il settimo posto conseguito in gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando partono le azzurre nello slalom di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv - Sette italiane parteciperanno allo slalom di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Austria si disputerà l’ultima gara di questo anno solare, imperdibile appuntamento tra i ... oasport.it
Slalom Gigante Femminile Semmering: Scheib delizia il suo pubblico, per Della Mea miglior risultato in Coppa del Mondo - Lena Duerr chiude a 1 secondo e 76 da Hector; a seguire Mikaela Shiffrin, già conquistatrice della Panorama altre sette volte in carriera. sport.virgilio.it
E dopo il gran debutto di Anna Trocker, domenica a Semmering tocca a Giada D'Antonio: i pettorali delle azzurre - 30 l'estrazione per la top 15, in vista del quinto slalom stagionale programmato domani in Bassa Austria: l'Italia schiererà sette atlete, con Della Mea ... neveitalia.it
