Quando parte Giada D’Antonio nello slalom di Semmering 2025 | n di pettorale orario tv

Giada D’Antonio farà il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino nella giornata di domenica 28 dicembre, quando andrà in scena lo slalom di Semmering. A 16 anni e sette mesi, la giovane promessa campana si affaccerà al massimo circuito internazionale itinerante e cercherà di mettere in mostra tutto il suo talento in un contesto altamente competitivo. L’azzurra cercherà di acquisire esperienza, ma proverà a battagliare a viso aperto per cercare di strappare una difficile qualificazione alla seconda manche. La classe 2009 sta riscuotendo notevole interesse a livello mediatico e il suo talento è noto agli addetti ai lavori, ora vedremo come si comporterà tra i pali stretti sulla neve austriaca dopo che Anna Trocker, l’altra giovane rivelazione del movimento tricolore, ha sfiorato la qualificazione alla seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

