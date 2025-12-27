Ogni anno si chiude con la celebrazione dei vincenti, nello sport non mancano premi, cerimonie e articoli che inneggiano ai migliori. I campioni che ci hanno fatto sognare, quelli che con i loro record hanno alzato l’asticella della capacità umane (espressione figurata non scelta a caso, vedi Duplantis), gli atleti da copertina che accentrano a sé ogni attenzione. I migliori sono indiscutibilmente il traino per ogni disciplina, ma le squadre? Per questo 2025 ho scelto di gettare un faro sulle squadre, le nostre nazionali, quelle che hanno vinto, spesso dominato, talvolta senza includere nel loro organico la stella assoluta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando nello sport vince il gruppo. Il 2025 delle squadre azzurre tra luci e qualche tribolazione

Leggi anche: Violenza nello sport: quando il tifo diventa tragedia

Leggi anche: Fabio Porcellini presenta Sport Medicine Hub: quando scienza e tecnologia si incontrano nello sport

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Classifiche Coppa d'Africa: Salah trascina l'Egitto agli ottavi; I dieci momenti top dello sport italiano nel 2025; Karate, la festa della Champions per i titoli del 2025: la Scampia che vince; Trofeo CONI Winter 2025: brillano gli Atleti della Lombardia che vince la 4a Edizione: Sci Alpino, Sci Alpinismo, Fondo, Biathlon.

Visioli Casalmaggiore vince ancora sul parquet e annuncia il programma "Casalmaggiore basketball cares" - Il Gruppo Visioli Basketball Club saluta il 2025 con l’ennesima vittoria davanti al proprio pubblico e si appresta a festeggiare il Primo Natale della sua vita da seconda in classifica dietro all’imba ... sportgrigiorosso.it