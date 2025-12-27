Quando lo sci alpino oggi in tv | orari gigante Semmering e superG Livigno startlist streaming

L’ultimo sabato del 2025 riserva un doppio importante appuntamento agli appassionati del Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per il SuperG maschile di Livigno, partenza prevista alle 11:30, e per lo slalom gigante femminile di Semmering, le due manche inizieranno alle 10:00 e alle 13:00. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.30 La località valtellinese, al debutto assoluto sul palcoscenico più prestigioso, sostituisce, pur se con una sola gara, il tradizionale appuntamento di Bormio: la leggendaria Stelvio è stata infatti preservata perché teatro delle gare della rassegna olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

