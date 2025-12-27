Quando il leader dei palestinesi in Italia diceva | Non faccio parte di Hamas però sono un simpatizzante – Video

In Italia da 40 anni, il presidente dell’Associazione palestinesi, Mohammed Hannoun, è stato arrestato con l’accusa di essere un “componente di vertice di Hamas ” e di aver finanziato con sette milioni di euro l’organizzazione terroristica. Nel video, realizzato dall’agenzia Local Team, Hannoun afferma ai microfoni che “non faccio parte di Hamas, posso dirlo ufficialmente. Però faccio parte del popolo palestinese e rispetto ogni fazione che lotta per i diritti e l’autodeterminazione dei palestinesi. Hamas ha ottenuto più del 70% dei voti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, perciò è il legittimo rappresentante del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quando il leader dei palestinesi in Italia diceva: “Non faccio parte di Hamas, però sono un simpatizzante” – Video Leggi anche: Terrorismo, quando Hannoun diceva: “Non faccio parte di Hamas” Leggi anche: “Io esponente di Hamas? È una bufala”. L’autodifesa di Hannoun, il leader dei palestinesi in Italia finito agli arresti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Architetto in Italia da 40 anni: chi è Hannoun, il leader dei palestinesi arrestato. Diceva: “Io di Hamas? Bufala” - In Italia da 40 anni, il presidente dell’Associazione palestinesi è stato arrestato con l’accusa di essere un "componente di vertice di Hamas"e di aver finanziato con sette milioni di euro l'organizza ... ilfattoquotidiano.it

