Qual è il trucco del motore Mercedes che spaventa la Ferrari per la F1 2026 | le ipotesi sul tavolo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapporto di compressione e controlli a temperatura ambiente: ecco quali soluzioni tecniche potrebbe aver trovato Mercedes nel motore F1 2026 e perché la Ferrari teme un vantaggio strutturale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

