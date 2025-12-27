Putin | Ucraina non ha fretta di finire guerra con mezzi pacifici
(Adnkronos) – L’Ucraina "non ha alcuna fretta di porre fine alla guerra con mezzi pacifici". Vladimir Putin si esprime così durante una visita ad un centro di comando delle forze armate. Il presidente della Russia punta ancora una volta il dito contro Kiev: l'Ucraina, secondo Putin, non starebbe lavorando per porre fine al conflitto in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Putin fa Putin e boccia qualsiasi compromesso per far finire la guerra in Ucraina
Leggi anche: Incontro a tre con Zelensky, Putin e Trump per far finire subito la guerra in Ucraina
Putin vede molte opportunità nella fretta di Trump per arrivare a una accordo sull'Ucraina; Ucraina-Russia, Trump si fida di Putin: ecco perché sbaglia, l'analisi; Ucraina, Rutte: se Europa non si riarma in fretta, rischi sicurezza già da 2027. Kiev: esercito si ritira da Siversk; Scetticismo di Usa e Ue sul negoziato con Putin: “Vuole vincere la guerra”.
Putin avverte (alla sua maniera): "Kiev scelga la pace o l'operazione militare speciale andrà fino in fondo" - La singolare lettura dei fatti del capo del Cremlino: "Fin dall'inizio, abbiamo detto che le truppe del regime ucraino dovevano ritirarsi da ... huffingtonpost.it
Putin vede molte opportunità nella fretta di Trump per arrivare a una accordo sull'Ucraina - La fuffa sulla “zona cuscinetto” incuriosisce Mosca e il capo del Cremlino mostra le sue intenzioni per il 2026: aspetta le nostre elezioni per vedere cambiare i leader europei, confida negli Stati Un ... ilfoglio.it
Ucraina, Trump in pressing su Zelensky: “Fai in fretta o Putin cambia idea” - La Russia è lì, ma ogni volta che” l’Ucraina “impiega troppo tempo, i russi cambiano idea”. msn.com
La guerra in Ucraina non si ferma più: Putin lancia nuovi raid su Kiev, ma Trump dice di vedere la pace a un passo - facebook.com facebook
#Ucraina Il Cremlino conferma le indiscrezioni dei media: Putin ha parlato della possibile gestione congiunta Russia-USA della #centrale nucleare ucraina di #Zaporizhzhia. Nell'incontro del 24 dicembre con i rappresentanti delle grandi imprese russe, Kiev x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.