Putin | Ucraina non ha fretta di finire guerra con mezzi pacifici

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Ucraina "non ha alcuna fretta di porre fine alla guerra con mezzi pacifici". Vladimir Putin si esprime così durante una visita ad un centro di comando delle forze armate. Il presidente della Russia punta ancora una volta il dito contro Kiev: l'Ucraina, secondo Putin, non starebbe lavorando per porre fine al conflitto in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

