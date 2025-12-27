Putin piazza nuovi missili in Bielorussia la scoperta dei ricercatori Usa | Così sarà più facile colpire l’Europa

Con ogni probabilità, Mosca sta posizionando nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un’ex base aerea nella Bielorussia orientale. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, attribuendo la scoperta a due ricercatori statunitensi che hanno studiato le immagini satellitari. Il posizionamento di questi missili, scrive l’agenzia, rafforzano di fatto la capacità della Russia di lanciare missili in tutta Europa. La valutazione dei ricercatori è sostanzialmente in linea con le scoperte dell’intelligence statunitense, ha affermato alla Reuters una persona a conoscenza della questione, che ha parlato a condizione di mantenere l’anonimato per condividere informazioni non autorizzate alla divulgazione al pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

