Putin minaccia e l’Ue ribadisce sostegno a Kiev Meloni serra i ranghi | Mantenere unità

Zelensky ha confermato l'incontro con il presidente Trump in Florida, sede in cui si discuterà delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto, il leader di Kiev ha partecipato alla call insieme ai leader europei e al presidente della Commissione europea. Sullo sfondo, invece, la perenne minaccia russa di Putin: "Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà al termine l'operazione militare speciale con la forza". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Putin non è una minaccia per gli italiani. Soprattutto gli under 35 non vedono la Russia come un pericolo. Hanno altre priorità - A quasi tre anni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, la percezione della Russia come minaccia per la sicurezza nazionale rimane sorprendentemente bassa tra gli italiani. affaritaliani.it

Mattarella a Putin: “Minaccia del nucleare è un crimine contro umanità”/ “Italia e Ue al fianco dell’Ucraina” - Video Mattarella discorso al Corpo Diplomatico: cosa ha detto su Russia e Putin, i messaggi sull'Ucraina e quali sono le nuove sfide internazionali ... ilsussidiario.net