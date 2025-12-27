Putin | Kiev risolva il conflitto politicamente o lo faremo con la forza
Sulla guerra in Ucraina è tornato a intervenire il presidente russo Vladimir Putin. In dichiarazioni riportate dall’agenzia Tass, il leader del Cremlino ha affermato che, se le autorità di Kiev non sceglieranno una soluzione pacifica, la Russia porterà avanti l’operazione militare con l’uso della forza. “Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l’operazione militare speciale con la forza”, ha dichiarato Putin, accusando l’Ucraina di aver scelto la strada dello scontro armato. Secondo il presidente russo, le autorità ucraine “hanno preferito lanciare ostilità su larga scala, una guerra”, mentre Mosca, ha sostenuto, sarebbe impegnata a porvi fine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
