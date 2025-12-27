Sulla guerra in Ucraina è tornato a intervenire il presidente russo Vladimir Putin. In dichiarazioni riportate dall’agenzia Tass, il leader del Cremlino ha affermato che, se le autorità di Kiev non sceglieranno una soluzione pacifica, la Russia porterà avanti l’operazione militare con l’uso della forza. “Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l’operazione militare speciale con la forza”, ha dichiarato Putin, accusando l’Ucraina di aver scelto la strada dello scontro armato. Secondo il presidente russo, le autorità ucraine “hanno preferito lanciare ostilità su larga scala, una guerra”, mentre Mosca, ha sostenuto, sarebbe impegnata a porvi fine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Putin: “Kiev risolva il conflitto politicamente o lo faremo con la forza”

Leggi anche: Putin: "Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza"

Leggi anche: "Kiev si ritiri o lo libereremo con la forza". L'ultimatum di Putin sul Donbass

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Putin, conferenza fine anno: “Se Kiev fa elezioni potremmo fermare i raid durante il voto; Putin-show tra guerra ed economia: «La tregua? Sì, in caso di voto a Kiev»; Nel mondo alla rovescia di Vladimir Putin la guerra è sempre colpa degli altri; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Putin: «Alla Ue non è riuscito il furto dei nostri asset. Il nemico si sta ritirando». Kiev: «Colpita una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo».

Putin, 'Kiev risolva il conflitto pacificamente, o lo faremo con la forza' - "Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l'operazione militare speciale con la forza". ansa.it