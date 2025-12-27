Putin | Kiev risolva conflitto o agiremo

21.00 "Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l'operazione militare speciale con la forza". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Le autorità di Kiev hanno preferito lanciare ostilità su larga scala e iniziare una guerra. Stiamo cercando di porvi fine.-ha aggiunto-dall'inizio,abbiamo detto che le truppe del regime di Kiev dovevano ritirarsi da questi territori. Allora non ci sarebbero state operazioni militari. Non se ci avessero ascoltato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Putin: “Kiev risolva il conflitto politicamente o lo faremo con la forza”

Leggi anche: Putin non cede sui territori e gira la palla a Kiev e Bruxelles: “Si rifiutano di porre fine al conflitto”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Putin, conferenza fine anno: “Se Kiev fa elezioni potremmo fermare i raid durante il voto; Putin-show tra guerra ed economia: «La tregua? Sì, in caso di voto a Kiev»; Nel mondo alla rovescia di Vladimir Putin la guerra è sempre colpa degli altri; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Putin: «Alla Ue non è riuscito il furto dei nostri asset. Il nemico si sta ritirando». Kiev: «Colpita una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo».

Putin, 'Kiev risolva il conflitto pacificamente, o lo faremo con la forza' - "Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l'operazione militare speciale con la forza". ansa.it