Purè quale tipo di patata scegliere e come prepararlo senza schiacciapatate

Se esiste un contorno che scalda il cuore e ci riporta immediatamente ai sapori d’infanzia, quello è senza dubbio il purè di patate. Morbido, vellutato e dal profumo avvolgente, è il compagno ideale per i piatti della domenica o per le cene delle festività. Ma come ottenere una consistenza perfetta, quasi una nuvola, che si scioglie in bocca? Tutto parte dalla scelta della materia prima: non tutte le patate sono uguali! E se in casa non abbiamo lo schiacciapatate? Niente paura: esistono dei piccoli trucchi per prepararlo in modo impeccabile anche senza gli strumenti classici. Scopriamo insieme tutti i segreti per un purè imbattibile che farà felice tutta la famiglia, da abbinare ai secondi umidi e non solo. 🔗 Leggi su Dilei.it

