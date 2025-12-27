Punta un coltello alla gola della ex e la violenta sul posto di lavoro lei non chiede aiuto | temeva di essere licenziata Arrestato 20enne
L'ha minacciata con un coltello e costretta a subire violenza sessuale, chiedendole poi denaro in cambio della restituzione del telefono. È questa la terribile vicenda di cui è. 🔗 Leggi su Leggo.it
