Punta Serrone | Incendiari entrati in azione due volte operazione perseguita con ogni mezzo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, presso il parco costiero di Punte del Serrone, dopo l'incendio doloso che ha distrutto circa 50 metri di passerella. Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

punta serrone incendiari entrati in azione due volte operazione perseguita con ogni mezzo

© Brindisireport.it - Punta Serrone: "Incendiari entrati in azione due volte, operazione perseguita con ogni mezzo"

Leggi anche: I due uomini che in poche ore si picchiano per due volte in mezzo alla strada

Leggi anche: I due uomini che in poche ore si picchiano per due volte in mezzo alla strada

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

punta serrone incendiari entratiPasserella di Punta Serrone data alle fiamme: “Non è semplice vandalismo” - Il sindaco Marchionna sul luogo del rogo avvenuto nella notte di Natale: "Hanno agito due volte per distruggere il parco. brindisireport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.