Celle frigorifere per gli agricoltori in Pulia, dal 31 gennaio il servizio rischia la chiusura: lo afferma il consigliere di Avs Daniele Bianucci che ha presentato una interrogazione al sindaco. "E’ vero – scrive Bianucci – che gli agricoltori del territorio si ritroveranno a partire dal prossimo 31 gennaio senza le celle frigorifere del mercato di Pulia, nonostante che il sindaco e l’assessore Buchignani avessero garantito in più occasioni che, nonostante le opere di riqualificazione dell’area, sarebbe stato assicurata senza alcuna interruzione l’attività a sostegno della nostra sicurezza alimentare?" Secondo il consigliere di opposizione, la questione è maturata negli ultimi giorni, a seguito di una riunione che avrebbe visto, faccia a faccia, l’Amministrazione comunale e gli operatori agricoli interessati e durante la quale l’assessore Granucci avrebbe confermato la dismissione delle celle frigorifere a partire dal 31 gennaio prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pulia, celle frigorifere a rischio di chiusura"

Leggi anche: Summer e Comics. La proposta di Bianucci ”Nell’Arena di Pulia“

Leggi anche: Rischio chiusura a gennaio, scioperi e proteste alla Cam di Telgate e Grumello

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pulia, celle frigorifere a rischio di chiusura; Celle frigorifere per gli agricoltori di Pulia, servizio a rischio chiusura. Bianucci: “Disattese le assicurazioni dell'Amministrazione.

"Pulia, celle frigorifere a rischio di chiusura" - Celle frigorifere per gli agricoltori in Pulia, dal 31 gennaio il servizio rischia la chiusura: lo afferma il consigliere di Avs Daniele Bianucci che ha presentato una interrogazione al sindaco. lanazione.it