provincia dal bilancio soldi a scuole e strade

La Provincia di Siena ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026- 2028, confermando l’impegno per una gestione responsabile delle risorse. L’approvazione, che ha rispettato le scadenze di legge, permette di garantire una programmazione efficace fin dall’inizio dell’anno. Il Bilancio presenta un pareggio tra entrate e uscite per l’esercizio 2026 pari a 105.085.332,26 euro. Le spese correnti totali per il 2026 ammontano a 47.464.884,25 euro dovute a voci come personale, ammortamenti mutui e imposte. "La Provincia di Siena continua a investire nel territorio per garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini e questo bilancio rappresenta un passo importante verso la stabilizzazione finanziaria dell’ente – sottolinea la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

