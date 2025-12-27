Provenzano Pd | Fiducia per pm e forze dell’ordine ma no a volgare strumentalizzazione
ROMA – “Piena fiducia verso magistratura e forze dell’ordine impegnate nell’operazione antiterrorismo che ha portato ai nove arresti di oggi. L’inchiesta farà il suo corso, ma il Partito Democratico rinnova la più ferma condanna per ogni forma di sostegno e complicità con i terroristi di Hamas, che rappresenta la negazione della prospettiva di una Palestina laica e democratica per cui noi ci battiamo. Contro il terrorismo, le forze politiche dotate di un minimo di contegno istituzionale dovrebbero unirsi invece di fare misere polemiche politiche. È ciò che insegna la storia migliore del nostro paese, che un pezzo della destra sconosce. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
