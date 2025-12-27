Prosciutto cotto e fesa di tacchino a rischio listeria non mangiateli | i lotti ritirati dai supermercati

C'è da fare attenzione particolare nella spesa dei prossimi giorni per le rimanenti mangiate post natalizie e di fine anno. Dei prodotti sono stati richiamati dai supermercati perché a rischio listeria. Sono linee di prosciutto cotto, fesa di tacchino e arista. La segnalazione arriva dal Ministero della Salute. L'allerta è per due prodotti a marchio "Lenti", entrambi realizzati dall'azienda Rugger Srl.

LISTERIA Richiamati prosciutto cotto, fesa di tacchino e arista: rischio Listeria, ecco i lotti interessati - Alla vigilia delle festività natalizie il Ministero della Salute ha disposto una serie di richiami alimentari precauzionali riguardanti salumi e arrosti pronti al consumo, per un possibile rischio di ... statoquotidiano.it

Prosciutto cotto e tacchino ritirati dal commercio per rischio listeria: quali sono i prodotti - Potrebbero contenere il batterio Listeria: per questo alcuni lotti di prodotti di prosciutto cotto e tacchino sono stati ritirati dal ministero della Salute ... dire.it

Prosciutto cotto richiamato per Listeria, interviene il ministero della Salute: i marchi segnalati - facebook.com facebook

