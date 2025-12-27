Pronto soccorso in apnea di personale Il sindacato | Lo diciamo da anni vogliamo sapere i piani della Asl
"Finalmente la direzione aziendale si è resa conto della mancanza strutturale di personale nei pronto soccorso". A dirlo è il segretario provinciale NurSind, Claudio Cullurà che, sulla questione riguardante l'organizzazione del lavoro all'interno delle strutture sanitarie locali, interviene per.
