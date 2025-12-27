Pronto soccorso in apnea di personale Il sindacato | Lo diciamo da anni vogliamo sapere i piani della Asl

“Finalmente la direzione aziendale si è resa conto della mancanza strutturale di personale nei pronto soccorso”. A dirlo è il segretario provinciale NurSind, Claudio Cullurà che, sulla questione riguardante l'organizzazione del lavoro all'interno delle strutture sanitarie locali, interviene per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

pronto soccorso apnea personaleManca il personale nei pronto soccorso. Il Nursind, sindacato degli infermieri: "Serve una soluzione strutturale" - Manca il personale nei pronto soccorso, il sindacato degli infermieri Nursind chiede alla Asl Toscana sud est "soluzioni strutturali". corrierediarezzo.it

pronto soccorso apnea personaleEcco il nuovo Pronto soccorso di Pordenone: Riccardi incontra il personale e visita i reparti - L'assessore Riccardi visita il nuovo Pronto soccorso di Pordenone, tra ringraziamenti al personale e reparti moderni pronti all'attività. nordest24.it

pronto soccorso apnea personale«Dotazioni organiche insufficienti, pronto soccorso e reparti nel caos» - Arezzo, 27 dicembre 2025 – Gravi difficoltà si registrano in queste settimane nei pronto soccorso degli ospedali dell’Asl Sud- msn.com

