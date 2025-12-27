Pronostico Pisa-Juventus | succede sempre all’Arena Garibaldi

Pisa-Juventus è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Prima di Natale la Juventus si è aggiudicata due importantissimi scontri diretti contro Bologna e Roma. Oltre al risultato, però, sono arrivate anche le prestazioni: Luciano Spalletti sta sfruttando la sua astuzia tattica per trovare un modo per far girare una squadra che, seppur poco bilanciata tra i vari reparti, ha un potenziale enorme, soprattutto dalla metà campo in su. Nella sfida con la Roma, ad esempio, il tecnico toscano è riuscito con un’abile mossa – un McKennie mai così versatile, capace di passare da esterno a seconda punta – a scompaginare i piani del collega Gasperini, battuto 2-1 all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

