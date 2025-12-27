Pronostico Palermo-Padova | la striscia si ferma a quattro

Palermo-Padova è una partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il Palermo di Pippo Inzaghi è senza dubbio una delle squadre più forti di tutto il campionato di Serie B. Non solo per la storia in generale di questo club, ma anche per il tecnico appunto – uno che i campionati cadetti li vince sempre – e anche per il mercato che la scorsa estate è stato fatto. Si trova adesso a sette punti dal primo posto ma questo non ha fatto diminuire l’entusiasmo del Barbera – anche oggi sarà pieno – e non ha scalfito la fiducia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

