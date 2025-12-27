Milan-Verona è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Milan e Verona sono due squadre che una settimana fa non sono scese in campo – i rossoneri erano impegnati in Supercoppa – ed è per questo che in classifica è apparso l’asterisco accanto ad entrambe. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La squadra di Massimiliano Allegri è arrivata con il fiatone a Natale: prima il pareggio interno contro la bestia nera Sassuolo (2-2), poi la sconfitta abbastanza netta con il Napoli a Riad nella prima semifinale di Supercoppa Italiana (2-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Milan-Verona: San Siro continua ad essere un tabù

Leggi anche: Milan, San Siro è diventato un tabù per Leao: ecco da quando non segna in casa in Serie A

Leggi anche: Pronostico Milan-Fiorentina: ritorno amaro a San Siro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milan-Verona pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Probabili Formazioni Milan vs Hellas Verona: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico; Milan-Hellas Verona (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Pronostico Milan-Verona: analisi, quote e consigli.

Pronostico Milan-Verona: c'è un'altra 'piccola' sulla strada di Allegri - Verona quote analisi statistiche precedenti 17ª giornata Serie A in programma domenica 28 dicembre alle 12. gazzetta.it