Cremonese-Napoli è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il secondo titolo dell’era Conte, per il Napoli, è arrivato in una mite serata prenatalizia a Riad, in Arabia Saudita, dove Di Lorenzo e compagni lunedì scorso hanno sollevato la Supercoppa Italiana al termine della finalissima con il Bologna. In Medio Oriente i campioni d’Italia in carica si sono scatenati. Prima il 2-0 al Milan in una partita senza storia in cui il tecnico salentino si è vendicato della sconfitta patita qualche mese prima in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Cremonese-Napoli: ci sono riusciti sei volte in sette partite

