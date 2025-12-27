Inter News 24 Pronostico Atalanta Inter, Bergamo come banco di prova per la reazione dei nerazzurri di Chivu: le ultime sulla formazione ufficiale. Dopo la parentesi della Supercoppa, il campionato riparte con una sfida di alto livello tra Atalanta e Inter, in programma a Bergamo per la 17ª giornata di Serie A. Un match che arriva in un momento delicato per entrambe: i bergamaschi stanno ritrovando continuità sotto la nuova guida tecnica, mentre i nerazzurri vogliono dimostrare di saper reagire subito a una delusione. La squadra allenata da Cristian Chivu resta la più prolifica del campionato e ha mostrato, soprattutto negli ultimi mesi, una crescita evidente anche sul piano dell’equilibrio difensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pronostico Atalanta Inter, risultato esatto e chiavi della partita dopo la Supercoppa

