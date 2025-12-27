Pisa-Juventus, i pronostici dell’incontro: due calciatori da prendere in considerazione in chiave ammoniti Passaggio di cruciale importanza per le ambizioni d’alta classifica della Juventus, il match dell’ Arena Garibaldi sarà arbitrato da Maresca la cui media di 5,26 cartellini gialli estratti a partita spalanca le porte a scenari piuttosto interessanti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Del resto è verosimile ipotizzare uno spartito tecnico-tattico piuttosto chiaro con gli ospiti a fare la partita e la compagine di Gilardino raccolta e guizzante sui portatori di palla avversari. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Pisa-Juventus: la doppia ammoniti

Leggi anche: Pronostici Fiorentina-Juventus: la doppia ammoniti

Leggi anche: Pronostici Juventus-Cagliari: la doppia ammoniti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pronostici, migliori scommesse e quote per la 17ª giornata di Serie A; Serie A, Juventus-Roma: pronostici, migliori quote e scommesse; Pronostico Pisa - Juventus: 27 Dicembre 2025 ??; Serie A, il pronostico di Pisa-Juventus: 2+No Gol per continuare la scalata dei bianconeri.

Pronostico Pisa vs Juventus – 27 Dicembre 2025 - Juventus di Serie A promette analisi e intensità alla vigilia di un incrocio di grande interesse in programma il 27 Dicembre 2025 alle ... news-sports.it