Il mercato della telefonia fissa sta vivendo giorni frenetici. Solitamente, il periodo tra Natale e l’Epifania è caratterizzato da offerte standard, ma quest’anno l’ex monopolista ha deciso di scompigliare le carte con una mossa aggressiva. È arrivata la conferma ufficiale di una nuova promozione Fibra TIM che mira ad acquisire nuovi clienti abbattendo la barriera del prezzo mensile, solitamente più alto rispetto ai competitor low-cost. Se fino a ieri la “tariffa d’oro” di TIM era riservata esclusivamente a chi possedeva già una SIM mobile dell’operatore, fino al 12 gennaio 2026 le regole cambiano. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Promozione Fibra TIM: Bonus 100€ e prezzo a 24,90€ fino al 12 gennaio

Leggi anche: TIM WiFi Casa: torna il Bonus 100€, Fibra a 24,90€ per tutti fino al 12 gennaio

Leggi anche: Black Friday Tim: 100€ di bonus per 20 mesi, fibra a 24,90€

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ben 100 euro di sconto per TIM WiFi Casa: la fibra parte da 24,90 euro al mese per tutti; Offerte Internet con regalo di dicembre 2025; TIM WiFi Casa e WiFi Casa FWA: sconto di 5 euro al mese per 20 mesi anche per Natale 2025; Dov'è finito il Bonus Fibra? Le ultime sugli incentivi TLC.

Con Tim dall'11 giugno si può "rottamare" l'Adsl e ottenere la fibra e 120 euro di bonus. Ecco come fare - Testimonial d'eccezione della promozione Tim sarà Francesco "Pecco" Bagnaia, pilota Ducati e campione mondiale della MotoGP, protagonista del nuovo spot tv. quotidianodipuglia.it

Ben 100 euro di sconto per TIM WiFi Casa: la fibra parte da 24,90 euro al mese per tutti - TIM WiFi Casa a prezzo scontato per tutti: la fibra TIM è in offerta a partire da 24,90 euro al mese, con uno sconto totale di 100 euro. tuttotech.net