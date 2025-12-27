Programmi TV sabato 27 dicembre 2025 | show musica e film

“Festival del Circo di Montecarlo” su Rai 1, “Il Volo” su Canale 5, “I.T. – Una mente pericolosa” su Iris. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 27 dicembre 2025. La prima serata di sabato 27 dicembre offre un panorama televisivo ricchissimo. Rai 1 propone il prestigioso Festival del Circo di Montecarlo, uno spettacolo che unisce magia, acrobazie e atmosfere familiari, mentre Rai 2 sceglie l’azione con due episodi ad alta tensione di S.W.A.T.. Rai 3 vira verso il cinema d’autore con La città ideale, l’opera prima di Luigi Lo Cascio che mescola introspezione e critica sociale. Sul fronte Mediaset, Canale 5 celebra la musica con lo speciale de Il Volo, un viaggio narrativo tra passato e presente del celebre trio, mentre Rete 4 propone il fascino intramontabile del giallo con Assassinio sull’Orient Express. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV sabato 27 dicembre 2025: show, musica e film Leggi anche: Programmi TV sabato 13 dicembre 2025: show, musica e film Leggi anche: Programmi TV sabato 6 dicembre 2025: talent show e film Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rai Storia, i programmi da domenica 21 a sabato 27 dicembre; “La forza di una donna”, le trame dal 22 al 27 dicembre 2025; Programmi TV a Natale e Capodanno 2025/2026: cosa vedere su Rai e Mediaset, la programmazione; La settimana di Natale in tv. Dai tesori di Roma all’Umbria, terra del presepe. Home Cultura Informazione Intrattenimento Film in tv Musica in Tv Reality Soap e serie tv Sport - Stasera in Tv sabato 27 dicembre 2025, film in prima serata su Rai, Mediaset, La7, TV8, Nove e canali tematici. maridacaterini.it

