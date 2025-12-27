TUORO SUL TRASIMENO - La Regione Umbria starebbe valutando tre progetti strategici per garantire al Lago Trasimeno un innalzamento strutturale di circa mezzo metro l’anno, affiancando l’imminente adduzione da Montedoglio. Secondo quanto riportato da Umbria24, che ha fatto il punto sulle recenti dichiarazioni del dirigente regionale Sandro Costantini a Tuoro, l’intervento più imponente riguarda la diga di Valfabbrica, un’opera da 160-200 milioni di euro che, una volta completati i collaudi e le reti di collegamento, potrebbe garantire da sola 20 centimetri di livello attingendo a un bacino esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetti per innalzare il livello del Trasimeno

Leggi anche: Ricerca oncologica, allo IOV due progetti selezionati a livello nazionale

Leggi anche: Ecco “Città del Trasimeno“. Pronti 12 milioni per il territorio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Progetti per innalzare il livello del Trasimeno; Non solo Montedoglio, gli altri tre progetti per innalzare il livello del Trasimeno; A gennaio apriamo i rubinetti. L'assessore Meloni annuncia l'arrivo dell'acqua da Montedoglio per il Trasimeno.

Progetti per innalzare il livello del Trasimeno - La Regione Umbria starebbe valutando tre progetti strategici per garantire al Lago Trasimeno un innalzamento strutturale di circa mezzo metro l’anno, affiancando l’imminente addu ... lanazione.it