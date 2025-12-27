Progetti per innalzare il livello del Trasimeno

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TUORO SUL TRASIMENO - La Regione Umbria starebbe valutando tre progetti strategici per garantire al Lago Trasimeno un innalzamento strutturale di circa mezzo metro l’anno, affiancando l’imminente adduzione da Montedoglio. Secondo quanto riportato da Umbria24, che ha fatto il punto sulle recenti dichiarazioni del dirigente regionale Sandro Costantini a Tuoro, l’intervento più imponente riguarda la diga di Valfabbrica, un’opera da 160-200 milioni di euro che, una volta completati i collaudi e le reti di collegamento, potrebbe garantire da sola 20 centimetri di livello attingendo a un bacino esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

progetti per innalzare il livello del trasimeno

© Lanazione.it - Progetti per innalzare il livello del Trasimeno

Leggi anche: Ricerca oncologica, allo IOV due progetti selezionati a livello nazionale

Leggi anche: Ecco “Città del Trasimeno“. Pronti 12 milioni per il territorio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Progetti per innalzare il livello del Trasimeno; Non solo Montedoglio, gli altri tre progetti per innalzare il livello del Trasimeno; A gennaio apriamo i rubinetti. L'assessore Meloni annuncia l'arrivo dell'acqua da Montedoglio per il Trasimeno.

progetti innalzare livello trasimenoProgetti per innalzare il livello del Trasimeno - La Regione Umbria starebbe valutando tre progetti strategici per garantire al Lago Trasimeno un innalzamento strutturale di circa mezzo metro l’anno, affiancando l’imminente addu ... lanazione.it

progetti innalzare livello trasimenoNon solo Montedoglio, gli altri tre progetti per innalzare il livello del Trasimeno - di Daniele Bovi Potrebbero portare a un innalzamento del lago Trasimeno di circa mezzo metro ogni anno i tre progetti sulle scrivanie della Regione. umbria24.it

L'acqua di Montedoglio al Trasimeno, Sandro Costantini: Livello del lago su di 10 cm in 3/4 mesi

Video L'acqua di Montedoglio al Trasimeno, Sandro Costantini: Livello del lago su di 10 cm in 3/4 mesi

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.