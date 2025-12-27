Profili sulla Civitanovese | Il club è in buone mani
La Civitanovese che oggi tornerà ad allenarsi dopo la pausa natalizia dovrebbe includere anche un nuovo attaccante. La squadra è attesa stamani al Polisportivo per una seduta che avrà inizio alle 9.30 nella palestra e, tra i ragazzi, anche un possibile volto nuovo: si tratterebbe di un attaccante proveniente dall’ Eccellenza Basilicata. Sarebbe il primo colpo della Civitanovese del neo presidente Francesco Borrelli, l’imprenditore che martedì mattina ha acquisito il 100% delle quote societarie segnando una svolta per il club. "Il più bel regalo che ci potevi fare. Grazie Babbo Natale!", recita uno striscione affisso sulla tribuna dai supporters rossoblù, a riprova di un clima di ritrovata serenità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
