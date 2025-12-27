Problemi idrici in via Bormida l' assessore Carreri replica | Segnalati solo abbassamenti di pressione
“Le verifiche tecniche effettuate dai nostri operatori hanno evidenziato esclusivamente abbassamenti di pressione, fenomeno legato al fatto che l’area è servita da impianti di pompaggi". Non si è fatta attendere la reazione di Nino Carreri, assessore ai rapporti con Amam che ha diffuso una nota. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
“Da un mese rubinetti all’asciutto o poca acqua” in via Bormida - La denuncia del presidente della terza municipalità Alessandro Cacciotto che riporta le segnalazioni degli abitanti della zona ... msn.com
DISAGI IDRICI | Ancora problemi in via Bormida. La denuncia dei residenti. - facebook.com facebook
