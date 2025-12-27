Pisa-Juventus chiuderà il sabato di Serie A (calcio d’inizio ore 20:45, diretta su DAZN e SkySport ). La Juve vuole dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime due partite contro Bologna e Roma, nonostante le difficoltà numeriche il mister Spalletti si affida all’estro di Yildiz. Di fronte, la squadra di Gilardino, ha bisogno di punti, penultima in classifica a 11 punti. I nerazzurri, dopo il pareggio contro il Cagliari all’ Unipol Domus, sono alla ricerche di entusiasmo e conferme. Juventus out Conceicao e Cabal, si a McKennie. Per la partita di oggi, Luciano Spalletti si ritrova ad avere una rosa corta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Probabili formazioni Pisa-Juventus: Conceicao e Cabal non convocati, David in attacco

Leggi anche: Convocati Juve per il Pisa: McKennie c’è, la decisione su Conceicao e Cabal. La lista ufficiale di Spalletti

Leggi anche: Juve, i convocati per il Pisa: McKennie recupera, ecco la scelta su Conceicao e Cabal. Spalletti comunica la lista

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Possibile novità sulla trequarti di Spalletti; Pisa-Juventus, presentazione e probabili formazioni; Pisa-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Pisa-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Cabal, Conceicao, Zhegrova, Miretti, Openda e David.

Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (Sky, Dazn), arbitro e classifica Serie A - La Juventus sembra aver cambiato passo: le vittorie contro Bologna e Roma ne sono la prova e hanno dato fiducia al gruppo che è riuscito a vincere due scontri diretti significativi. msn.com