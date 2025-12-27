Prima pagina Gazzetta dello Sport | Offerta ufficiale del Milan | Maignan verso il sì

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 27 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Offerta ufficiale del Milan: Maignan verso il sì” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Maignan. Atubolu o Suzuki per il Milan” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport, verso Inter-Milan: “Cima derby” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 24/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 22/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; Vittoria Viola, oggi la Supercoppa Italiana - La rassegna stampa del 22 dicembre 2025; “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 27/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI». Maignan verso il si, Spalletti signora occasione - Gran parte dello spazio se lo prende il capitolo Maignan, alle prese con una trattativa per rinnovare il ... tuttojuve.com

Gazzetta dello Sport: "Napoli padrone. Supercoppa dopo lo Scudetto" - Supercoppa dopo lo Scudetto", scrive così in prima pagina La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, dedicando l'apertura al trionfo degli azzurri ... tuttonapoli.net

La Gazzetta in prima pagina: "Fullkrug va di fretta. E Nkunku può partire" - Conclusa la parentesi Supercoppa italiana, con la sconfitta in semifinale contro il Napoli, il Milan ha voltato pagina con le ultime ore che hanno visto l'arrivo in Italia di Niclas ... milannews.it

CHE SUCCEDE A GIMENEZ?MAXI OFFERTA PER BLINDARE MAIGNAN ANCHE I COMPAGNI CI PROVANO??CARO BIGLIETTI?

