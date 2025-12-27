Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 27 Dicembre 2025, si attesta a circa 0,277 €Smc (pari a 29,31 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un massimo superiore a 33 €MWh (circa 0,312 €Smc) nella prima settimana di Dicembre, il prezzo è progressivamente sceso, stabilizzandosi sotto la soglia dei 30 €MWh (0,284 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

PSV gas oggi: qual è il valore a dicembre 2025?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 17 dicembre 2025; PSV gas novembre 2025 in calo: risparmio o solo un dato?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 24 dicembre 2025.

Bollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato - it, le famiglie con forniture variabili potrebbero risparmiare fino al 12% sulle bollette del 2026 grazie al calo dei prezzi all’ingrosso di luce e gas ... quifinanza.it