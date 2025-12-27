Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 27 Dicembre 2025, si attesta a circa 0,277 €Smc (pari a 29,31 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un massimo superiore a 33 €MWh (circa 0,312 €Smc) nella prima settimana di Dicembre, il prezzo è progressivamente sceso, stabilizzandosi sotto la soglia dei 30 €MWh (0,284 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
PREZZO ENERGIA ELETTRICA Oggi 17/12/2025 Prezzo GAS PSV: 30,8 €/MWh Prezzo CO2: 86 €/tCO2 Calcolo prezzo marginale Energia elettrica da CCGT: 94,1 €/MWhe con =50% 78,4 €/MWhe con =60% Prezzo EE borsa 18/12/2025 51% M x.com
