Previsioni meteo Roma e Lazio – Domenica 28 dicembre 2025 | cielo variabile e clima invernale
Previsioni Meteo Roma e Lazio – Domenica 28 Dicembre 2025. Roma: cielo variabile, clima invernale e temperature nella media. La giornata di domenica 28 dicembre 2025 sulla Capitale sarà caratterizzata da un tempo tipicamente invernale, con cielo irregolarmente nuvoloso e ampie fasi di variabilità. Non sono attese precipitazioni di rilievo, anche se non si escludono locali addensamenti nuvolosi nelle ore più fredde.?? Temperature. Minime: comprese tra 4 e 6°C, soprattutto nelle prime ore del mattino. Massime: tra 11 e 13°C nel corso della giornata. Il clima risulterà freddo al mattino e più mite nelle ore centrali, con una sensazione termica influenzata dalla ventilazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
