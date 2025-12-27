Preso a bastonate il sindaco di Castiglione del Genovesi | dito amputato a Carmine Siano

Il sindaco di Castiglione del Genovesi è stato operato dopo la brutale aggressione. Momenti di terrore a Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, dove il sindaco Carmine Siano è stato vittima di una violenta aggressione nella serata di ieri. Il primo cittadino, colpito nei pressi della propria abitazione, è stato raggiunto da una persona incappucciata che lo ha colpito ripetutamente con un bastone – o forse una spranga – prima di dileguarsi nel buio. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20:45 del 26 dicembre. Soccorso dal personale del 118, Siano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora ricoverato nel reparto di Ortopedia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Il sindaco di Castiglione preso a bastonate da uno sconosciuto; Aggredito a bastonate il Sindaco di Castiglione del Genovesi Carmine Siano, è in ospedale

