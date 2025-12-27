Preghiera della sera 27 Dicembre 2025 | Liberami dalla mia schiavitù

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Liberami dalla mia schiavitù”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 27 dicembre 2025 liberami dalla mia schiavit249

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 27 Dicembre 2025: “Liberami dalla mia schiavitù”

Leggi anche: Preghiera della sera 9 Dicembre 2025: “Accogli la mia preghiera”

Leggi anche: Preghiera della sera 13 Dicembre 2025: “Fortifica la mia fede”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il 30 dicembre al Maristella veglia di preghiera per la pace L'iniziativa, in vista della Giornata mondiale del 1° gennaio; Pordenone, orari delle celebrazioni natalizie fino al primo gennaio 2026; Si fa strada un Capodanno alternativo. È giovane, impegnato e solidale; Un Capodanno di luce: l’invito delle sorelle Clarisse di Bra.

preghiera sera 27 dicembrePreghiera del mattino del 27 Dicembre 2025: “Fammi vivere in unione con Te” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. lalucedimaria.it

preghiera sera 27 dicembrePreghiera della sera 26 Dicembre 2025: “Insegnami a contemplarti” - "Insegnami a contemplarti": con questa preghiera, che eleviamo al Cuore di Gesù, concludiamo questa giornata di venerdì ... lalucedimaria.it

Preghiera della sera - 27 dicembre 2025

Video Preghiera della sera - 27 dicembre 2025

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.