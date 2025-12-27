Preghiera della sera 27 Dicembre 2025 | Liberami dalla mia schiavitù
“Liberami dalla mia schiavitù”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Preghiera della sera - 27 dicembre 2025
PREGHIERA DELLA SERA Ti ringrazio, Signore, per questa giornata e per tutte le grazie che mi hai concesso. Santo Stefano aveva una così grande fede nelle tue promesse, ed io ne ho così poca! Perdonami per la mia mancanza di fede, così come per tutte l - facebook.com facebook
