Preghiera del mattino del 27 Dicembre 2025 | Fammi vivere in unione con Te
Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Preghiera del mattino - 27 dicembre 2025
PREGHIERA DEL MATTINO Signore Gesù, ti ringrazio di avermi dato come esempio santo Stefano, tuo servo fedele. Poiché io, in questo periodo di Natale, sto meditando sul senso dell’Incarnazione, fa’ che riceva la tua grazia, come l’ha ricevuta santo Stefan - facebook.com facebook
