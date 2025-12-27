Grave infortunio in un’ azienda novatese, precipita un uomo da una piattaforma. Per lui plurime fratture e un trauma cranico oltre trenta giorni di prognosi. E’ questo il bilancio della caduta avvenuta nei giorni scorsi in una ditta di import ed export. La dinamica di quanto accaduto é ancora in fase di accertamento e per ora la certezza é che l’uomo è caduto da un’altezza di circa dieci metri, da una piattaforma, movimentata da un collega. Di colpo qualcosa ha probabilmente ceduto, provocando la caduta della persona nel vuoto, fino all’impatto con il suolo. L’epilogo poteva anche essere tragico, ma per fortuna l’uomo ha rimediato qualche frattura, evitando il peggio o qualche trauma permanente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipita da una piattaforma, è grave. Indagini sulle irregolarità in cantiere

