Sei vinte su venti, l’ultima proprio al Dall’Ara, ma quasi tre anni fa. Il derby che non è un derby – la gara si è sempre giocata solo in A, ma il lignaggio delle due società differisce di parecchio, un po’ come le sorti recenti - e che va in scena domani a Bologna è l’edizione numero 21 di un incrocio che resta negli annali neroverdi soprattutto perché proprio contro i rossoblu, una vita fa, il Sassuolo neopromosso, quello del 201314, vinse la sua prima gara nella massima serie. E’ passata una vita, e tanto vale dar conto di uno score complessivo che favorisce il Bologna, che peraltro rispetto al Sassuolo ha ben altra classifica, con otto vittorie contro le sei dei neroverdi (altrettanti pareggi completano il quadro) ma se ristretto a quanto accaduto al Dall’Ara, dal 201314 ad oggi, restituisce quell’equilibrio che serve a guardare alla trasferta non senza appetito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precedenti in equilibrio . Bel ricordo per il Sassuolo

Leggi anche: Pronostico Cremonese-Lecce, precedenti in perfetto equilibrio: finirà così

Leggi anche: Belve, Magnini: “Storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Precedenti in equilibrio . Bel ricordo per il Sassuolo.

Precedenti in equilibrio. Bel ricordo per il Sassuolo - Ma a Bologna, nel campionato 2013/14, arrivò la prima vittoria in serie A. msn.com