Precedenti Atalanta Inter il bilancio delle sfide è nettamente a favore dei nerazzurri | storia numeri e Lautaro protagonista
Inter News 24 Precedenti Atalanta Inter, il dato parla chiaro: bilancio favorevole alla squadra di Chivu e capitano argentino in grande forma. Quella di Bergamo sarà la 129ª sfida di Serie A tra Atalanta e Inter, un confronto che nel massimo campionato ha storicamente sorriso ai nerazzurri. Il bilancio complessivo vede infatti l’Inter avanti con 70 vittorie, contro le 24 dei bergamaschi, mentre 34 sono i pareggi. Non a caso, la Dea ha perso più partite e subito più gol in Serie A proprio contro l’Inter: 232 reti incassate, record negativo nella sua storia. Il trend recente rafforza ulteriormente questa tradizione favorevole. 🔗 Leggi su Internews24.com
