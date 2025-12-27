Pranzo solidale al centro Vialarga Musica e balli con i volontari
Il centro commerciale Vialarga si riempie ancora una volta per un Natale all’insegna della solidarietà. Giovedì, dalle 12, infatti, la galleria della struttura si è trasformata in una grande sala allestita per il pranzo di ‘Insieme è Natale’, storico evento di solidarietà promossa dal Comune e Spazio Conad. Un’iniziativa, giunta alla trentunesima edizione, che lotta contro la solitudine in un giorno di festa. Cappelli natalizi, grembiuli e sorrisi hanno riempito i corridoi del centro commerciale. Stare insieme e trascorrere vicini la giornata di Natale, non facendo sentire nessuno escluso o solo, è l’obiettivo dell’evento, gratuito e aperto a 350 persone, pensato per vincere la solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
