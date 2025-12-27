Il centro commerciale Vialarga si riempie ancora una volta per un Natale all’insegna della solidarietà. Giovedì, dalle 12, infatti, la galleria della struttura si è trasformata in una grande sala allestita per il pranzo di ‘Insieme è Natale’, storico evento di solidarietà promossa dal Comune e Spazio Conad. Un’iniziativa, giunta alla trentunesima edizione, che lotta contro la solitudine in un giorno di festa. Cappelli natalizi, grembiuli e sorrisi hanno riempito i corridoi del centro commerciale. Stare insieme e trascorrere vicini la giornata di Natale, non facendo sentire nessuno escluso o solo, è l’obiettivo dell’evento, gratuito e aperto a 350 persone, pensato per vincere la solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pranzo solidale al centro Vialarga. Musica e balli con i volontari

Leggi anche: Natale al Centro Vialarga: "Pranzo gratis per chi è solo"

Leggi anche: Natale al Centro Vialarga, ecco il pranzo della solidarietà

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Natale al Centro Vialarga: Pranzo gratis per chi è solo; 31ª edizione di “Insieme è Natale” Centro Commerciale VIALARGA; “Insieme è Natale”, torna il pranzo solidale; “Insieme è Natale”, il pranzo contro la solitudine. VIDEO.

Natale al Centro Vialarga, ecco il pranzo della solidarietà - L’evento che raduna oltre 300 persone sole per festeggiare insieme la festa più attesa dell’anno. msn.com