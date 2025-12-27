Potente terremoto a Taiwan oggi | magnitudo 6.6
Roma, 27 dicembre 2025 – Un potente terremoto è stato registrato a Taiwan alle 23.05 ora locale. La magnitudo è 6.6, l’ipocentro a 67.5 chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est
Leggi anche: Taiwan, terremoto di magnitudo 6,1 scuote Taitung: oggetti cadono dagli scaffali
Forte scossa di terremoto nel sud-est di Taiwan, magnitudo 6 - video.
Forte scossa di terremoto nel sud-est di Taiwan, magnitudo 6 - video - L’ultimo sisma di forte intensità risale all’ aprile 2024, quando un terremoto di magnitudo 7,4 — il più potente degli ultimi 25 anni secondo le autorità — provocò almeno 17 vittime, frane e gravi ... tg.la7.it
Videos registran terremoto en Japón
La curiosità del giorno è che il terremoto più potente mai registrato fu quello del 22/05/1960 in Cile: magnitudo 9,5 generò un imponente tsunami. #Cile #Tsunami #26dicembre 2025 #IlTerremotoPiùPotente #Valdivia #IlTerremotodiValdivia #Magnitudo x.com
Potente scossa di terremoto, i primi aggiornamenti da...Altro... - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.