Potente terremoto a Taiwan oggi | magnitudo 6.6

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 dicembre 2025 – Un potente terremoto è stato registrato a Taiwan  alle 23.05 ora locale. La magnitudo è 6.6, l’ipocentro a 67.5 chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

potente terremoto a taiwan oggi magnitudo 66

© Quotidiano.net - Potente terremoto a Taiwan oggi: magnitudo 6.6

Leggi anche: Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est

Leggi anche: Taiwan, terremoto di magnitudo 6,1 scuote Taitung: oggetti cadono dagli scaffali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Forte scossa di terremoto nel sud-est di Taiwan, magnitudo 6 - video.

Forte scossa di terremoto nel sud-est di Taiwan, magnitudo 6 - video - L’ultimo sisma di forte intensità risale all’ aprile 2024, quando un terremoto di magnitudo 7,4 — il più potente degli ultimi 25 anni secondo le autorità — provocò almeno 17 vittime, frane e gravi ... tg.la7.it

Videos registran terremoto en Japón

Video Videos registran terremoto en Japón

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.