Poste addette alle pulizie senza stipendi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavoratrici lasciate senza stipendio e senza tredicesima, nonostante i continui solleciti. La denuncia – relativa alla situazione delle addette alle pulizie degli uffici postali della provincia di Macerata – porta la firma di Filcams-Cgil di Macerata e Fisascat Cisl Marche, che bollano come "inaccettabile e reiterato il comportamento dell’azienda “ Gruppo Meridiano ”". Alla data del 24 dicembre – spiegano i sindacati – intere famiglie sono state lasciate senza stipendio, né tredicesima, nonostante i continui solleciti fatti in questi giorni. Evidenziamo che ancora una volta, le maestranze impiegate, vengono messe in una condizione economica indigente a ridosso delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poste, addette alle pulizie senza stipendi

