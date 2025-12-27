Poste addette alle pulizie senza stipendi

Lavoratrici lasciate senza stipendio e senza tredicesima, nonostante i continui solleciti. La denuncia – relativa alla situazione delle addette alle pulizie degli uffici postali della provincia di Macerata – porta la firma di Filcams-Cgil di Macerata e Fisascat Cisl Marche, che bollano come "inaccettabile e reiterato il comportamento dell’azienda “ Gruppo Meridiano ”". Alla data del 24 dicembre – spiegano i sindacati – intere famiglie sono state lasciate senza stipendio, né tredicesima, nonostante i continui solleciti fatti in questi giorni. Evidenziamo che ancora una volta, le maestranze impiegate, vengono messe in una condizione economica indigente a ridosso delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poste, addette alle pulizie senza stipendi Leggi anche: Trovato senza vita nella propria abitazione, l'allarme lanciato dall'addetta alle pulizie Leggi anche: Insegna per anni alle superiori senza una laurea: condannato a restituire gli stipendi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Poste, addette alle pulizie senza stipendi; Natale senza stipendio per le lavoratrici delle pulizie negli uffici postali. Poste, addette alle pulizie senza stipendi - Lavoratrici lasciate senza stipendio e senza tredicesima, nonostante i continui solleciti. msn.com

Natale senza stipendio per le lavoratrici addette alle pulizie degli uffici postali della provincia di Ascoli Piceno - Cgil di Ascoli Piceno denuncia il comportamento inaccettabile e reiterato dell'azienda "Gruppo Meridiano". picenotime.it

“Licenziate perché hanno scioperato”, presidio davanti alla Prefettura di Genova - Genova – Presidio in corso questa mattina davanti alla Prefettura di Genova a sostegno delle 20 addette alle pulizie impiegate nell'albergo Novotel, "licenziate perché hanno scioperato", dichiara la ... ilsecoloxix.it

pulizie prima di Natale ?? senza stress/#20

Provvidenziale intervento di una addetta allo sportello di Poste Italiane di #Rovigo, 80enne stava per bonificare 50 mila euro ad un truffatore. Allertata la Polizia di Stato - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.