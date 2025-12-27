È Natale, ma a Ponticelli, area orientale di Napoli, la violenza non si ferma. Mentre tutti sono a tavola per il pranzo, compresa una giovane di 25 anni, alcuni colpi di pistola vengono esplosi contro l’auto della ragazza. Un messaggio intimidatorio, l’ennesimo, che arriva al culmine di una lunga storia di violenze, minacce e atti persecutori. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ponticelli, spara contro l’auto dell’ex a Natale: arrestato 32enne dopo due giorni di ricerche

Napoli - Il rumore degli spari spezza la quiete del pranzo di Natale. È il 25 dicembre, poco prima delle 17, quando una giovane donna di 25 anni chiama il 112 dal quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. La voce è rotta dalla paura: "Ha sparato, è st x.com

