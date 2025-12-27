Il 2026 sarà un anno in cui si riusciranno a sfruttare molti ponti e festivitàCon pochi giorni di ferie infatti sarà possibile, in molti periodi dell'anno, ritagliarsi il tempo per vacanze e tempo in famiglia. I ponti e le festività del 2026Partiamo ovviamente da Capodanno, che cade di giovedì, e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Ponti e feste: il calendario per sfruttare al meglio le ferie nel 2026

Leggi anche: Per i ponti 2026 è veramente un anno orribile? Come incastrare il calendario per allungare le ferie

Leggi anche: Ponti 2026, il calendario per ottenere fino a 31 giorni liberi con 8 di ferie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Festività e ponti 2026: come ottenere weekend lunghi con pochi giorni di ferie; Tutti i ponti del 2026, il calendario completo con i giorni festivi e le vacanze scolastiche; Quali sono i ponti e i weekend lunghi che ci aspettano per questo 2026; I ponti del 2026: le date da segnare sul calendario.

Ponti e festività 2026: quali sono e come sfruttarli al meglio - Sarà possibile aggiungere pochi giorni di ferie per godere fino a un mese di ferie. ilpescara.it