Pomigliano d’Arco la sera della Vigilia di Natale esplosi colpi di arma da fuoco che colpirono un bambino e un 47enne. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Acerra hanno stabilito che entrambi i ferimenti sono riconducibili allo stesso evento, avvenuto all’interno di un esercizio commerciale in piazza Mercato. I colpi sarebbero partiti da lì, raggiungendo prima il bambino e poi l’uomo a distanza di pochi minuti e poche centinaia di metri. A diffondere la notizia una comunicazione flash della Questura di Napoli. Due feriti nella Vigilia di Natale a Pomigliano d’Arco. La sera del 24 dicembre 2025, a Pomigliano d’Arco, si sono verificati due episodi di ferimento da arma da fuoco, inizialmente considerati distinti ma poi risultati parte di un unico evento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pomigliano d’Arco, svolta nelle indagini nei fatti del 24 dicembre: unico episodio

